В Волгограде водителя "Камаза" приговорили к шести годам колонии за ДТП с маршруткой

В результате аварии погибли три человека

ВОЛГОГРАД, 2 октября. /ТАСС/. Суд в Волгограде приговорил к шести годам колонии-поселения водителя "Камаза" из Дагестана, который стал виновником ДТП с маршрутным такси, в результате чего погибли три человека. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

"Кировский районный суд Волгограда приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В качестве дополнительного наказания он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.

В январе 2023 года в Волгограде столкнулись "Камаз" и маршрутное такси Peugeot. В результате аварии на месте ДТП погибли три пассажира маршрутного такси, в том числе ребенок, пострадали девять пассажиров маршрутки, четверо из которых дети, все были госпитализированы.

В прокуратуре региона уточнили, что фигурант дела - 20-летний водитель "Камаза", житель Республики Дагестан. В суде установлено, что молодой человек проехал на груженной зерном фуре на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поворачивавшим на разрешающий сигнал светофора маршрутным такси.