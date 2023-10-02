Экс-глава управления Минобороны получил 7,5 года за взятки при закупках ПЦР-тестов

Суд оставил без рассмотрения гражданский иск ФГАУ "Управление имуществом специальных проектов" ведомства на 34 млн рублей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы повторно рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника управления имуществом спецпроектов (УИСП) Минобороны России Андрея Тулупова и признал его виновным в получении взяток в особо крупном размере, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Тулупов осужден к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима.

"Приговором Басманного районного суда Москвы Тулупов признан виновным в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Путем частичного сложения наказаний ему окончательно назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе суда.

Гражданский иск ФГАУ "Управление имуществом специальных проектов" Минобороны России на общую сумму 34 млн рублей оставлен судом без рассмотрения.

24 января этого года Басманный суд приговорил Тулупова к восьми годам колонии. Экс-чиновник Минобороны признал вину, его дело, так же как и во второй раз, было рассмотрено в особом порядке. 27 апреля Московский городской суд отменил решение суда первой инстанции и вернул материалы уголовного дела на новое рассмотрение в Басманный суд в ином составе.

Тулупов был арестован в конце апреля 2021 года и осужден за преступления, совершенные при закупках для военного ведомства медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом. Дело связано с махинациями при поставках в Минобороны ПЦР-тестов и китайских портативных дыхательных машин искусственной вентиляции легких Yuwell YH-730. Общий ущерб, нанесенный Тулуповым, суд оценил в 34 млн рублей. По словам адвокатов осужденного, деньги, полученные в первом эпизоде вмененной преступной деятельности (3 млн рублей), были полностью и добровольно возвращены взяткодателю, так как исполнить просимое Тулупов и его соучастники (посредники) не смогли по обстоятельствам, не зависящим от их воли, а во втором эпизоде взятки (10 млн рублей) большую часть денег посредники оставили себе, а то, что получил Тулупов, было израсходовано им не на личные нужды, а на нужды учреждения, которое он возглавлял.

Дело о мошенничестве

Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС, Тулупов дал подробные показания о действиях занимавшей в 2020 году должность заместителя генерального директора по работе с заказчиками АО "Главное управление обустройства войск" Ларисы Леонтьевой, которая с известным дизайнером и модельером одежды Ферутдином Закировым ввела его в заблуждение относительно назначения дыхательных аппаратов и их стоимости.

В отношении Леонтьевой и Закирова было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело о хищении мошенническим путем денежных средств ФГАУ "УИСП" на сумму свыше 393 млн рублей в связи с закупкой под видом аппаратов искусственной вентиляции легких аппаратов, предназначенных исключительно для лечения ночного апноэ, и противопоказанных пациентам с поражением легких слушается в Басманном суде Москвы.