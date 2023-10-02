2 октября, 15:42

В Чебоксарах задержали парашютистку за приземление у взлетно-посадочной полосы аэропорта

При приземлении купол ее парашюта не сложился

ЧЕБОКСАРЫ, 2 октября. /ТАСС/. Парашютистка в Чебоксарах доставлена в полицию после приземления в аэропорту у взлетно-посадочной полосы и незаконного ее пересечения. Об этом сообщили ТАСС в Чувашском линейном отделе МВД России на транспорте.

"Поступило сообщение о том, что к убывающему из Чебоксар в Москву самолету требуется наряд полиции. Бортпроводники пояснили <…>, что парашютист приземлился рядом со взлетно-посадочной полосой и незаконно ее пересек. Парашютистка была доставлена в помещение линейного пункта полиции в аэропорту", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что по данному факту проводится проверка. "Полицейскими установлено, что <…> 32-летняя местная жительница, проходившая обучение в ДОСААФ, приехала в аэропорт для <…> прыжка с парашютом. При приземлении купол ее парашюта не сложился, и парашютистку непреднамеренно потащило по земле в сторону взлетно-посадочной полосы", - добавили правоохранители. 

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РоссияЧувашия
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