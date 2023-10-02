В Петрозаводске специалисты выявили источник загрязнения нефтепродуктами в реке

Им оказалась промасленная строительная подложка

ТАСС, 2 октября. Специалисты в Республике Карелия установили источник загрязнения нефтепродуктами акватории реки Лососинка в центре Петрозаводска. Им оказалась промасленная строительная подложка, в настоящее время источник загрязнения устранен, эксперты продолжают следить за состоянием воды на этом объекте, сообщила пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

В конце сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства сообщал о том, что в реке Лососинка в центре Петрозаводска было обнаружено нефтяное пятно от слива нефтепродуктов. Для проведения обследования акватории реки на место были направлены представители карельской межрайонной природоохранной прокуратуры, управления Росприроднадзора по Карелии, администрации Петрозаводского городского округа, Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.

"Предварительно установлен источник масляных пятен в реке Лососинке. Им стала промасленная строительная подложка. Сотрудники Минприроды Карелии нашли предполагаемый источник образования маслянистых пятен в районе Пименовского моста. Специалисты не сразу могли выявить источник, так как он находился в потоке воды и зацепился за корягу, а берег покрыт густой растительностью", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, инспектор Минприроды Карелии извлек подложку из реки, распространение масляных пятен должно прекратиться. "На прошлой неделе в Минприроды Карелии поступил сигнал о распространении масляных пятен по реке Лососинке в центре Петрозаводска. Специалисты министерства неоднократно выезжали на место для проведения обследования, были установлены заградительные боны, препятствующие распространению загрязнения", - говорится в сообщении.