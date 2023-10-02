2 октября, 16:36

В Якутии после ДТП с бензовозом произошел разлив нефтепродуктов

Автомобиль двигался по маршруту Мирный - Ленск, водитель не справился с управлением

ТАСС, 2 октября. Разлив нефтепродуктов в результате аварии с бензовозом произошел в якутском городе Мирный. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МЧС Республики Саха (Якутия).

"Поступила информация, что в городе Мирный съехал в кювет бензовоз. <…> Количество разлива нефтепродуктов уточняется", - сказано в сообщении.

Автомобиль двигался по маршруту Мирный - Ленск, водитель не справился с управлением.

Уточняется, что возгорание отсутствует. На месте происшествия выставлен пожарный пост безопасности с необходимым количество пенообразователя. Ведутся работы по перекачке нефтепродуктов в другой транспорт.

На место аварии привлечены 20 человек и 8 единиц техники от РСЧС. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
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