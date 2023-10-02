В Кавказском заповеднике туристка сорвалась со скалы под весом рюкзака

В результате падения девушка погибла

МАЙКОП, 2 октября. /ТАСС/. Туристка сорвалась со скалы под весом своего рюкзака в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике, сойдя с тропы, и погибла. Об этом сообщила пресс-служба особо охраняемой природной территории.

Группа туристов, состоящая из двух мужчин и девушки, оформила пропуска на маршрут №8А до лагеря Холодный. По информации отдела туризма, гости заповедника забронировали места на ночевку в альпийской хижине на Бзерпинском карнизе. На следующий день, вместо того, чтобы отправиться дальше по маршруту к лагерю Холодный, туристы свернули в сторону горного массива Псеашхо. По пути девушка присела на камень на краю тропы, не снимая рюкзака, затем в какой-то момент под его весом потеряла равновесие и покатилась вниз по склону.

"По каменистому склону туристка пролетела около 100 м, получила ссадины и ушибы, и двигаться дальше не могла. Мужчины попытались оказать ей первую помощь, вызвали спасателей, соорудили над девушкой импровизированный навес, однако с каждым часом ей становилось все хуже. Когда глубокой ночью до группы туристов добрались спасатели, было уже слишком поздно, девушка скончалась", - говорится в сообщении с уточнением, что тело туристки транспортировали в Красную Поляну сотрудники "Кубань-спаса".

В пресс-службе отметили, что это не первый трагический случай на горном массиве Псеашхо за последние годы. Рельеф этой местности очень сложен для подъема: он с резким набором высоты, вершины представляют собой лишенные растительности скальные участки с резкими обрывами. Высота горных вершин - более 3 тыс. м над уровнем моря, и многие могут чувствовать признаки горной болезни.

"По этой и ряду других причин ни турмаршрут, ни радиальный выход на Псеашхо не предусмотрен. Территория закрыта для посещения туристами. Те же, кто отправляются на покорение трехтысячника, серьезно рискуют своим здоровьем, а порою даже жизнью", - добавили в пресс-службе заповедника.