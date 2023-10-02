В Запорожской области из-за обстрела ВСУ загорелась сухая трава на площади 2 га

В оперативных службах региона сообщили, что жертв и пострадавших нет

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Сухая трава загорелась в понедельник на площади 2 га из-за ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по окраинам села Светлое в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"В 16:07 мск боевики ВСУ нанесли ракетный удар по окраинам села Светлое Токмакского района. В результате обстрела загорелась сухая трава на площади около 2 га. Экстренные службы работают на месте", - сказал представитель оперслужб.

Он уточнил, что жертв и пострадавших нет.