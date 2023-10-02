Полиция возбудила дело после публикации видео с убийством котят в Ярославле

Поводом для возбуждения уголовного дела стали многочисленные публикации в СМИ

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после публикации в соцсетях видеозаписи с убийством котят. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратурой Кировского района Ярославля признано законным возбуждение районным отделом полиции уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пп. "в", "г", "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жесткое обращение с животными, совершенное с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно - телекоммуникационных сетях, в отношении нескольких животных)", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, поводом для возбуждения уголовного дела стали многочисленные публикации в СМИ о жестоком обращении с котятами в Ярославле. На ситуацию обратили внимание зоозащитники. Ход расследования поставлен на контроль прокуратурой района.

По данным местных СМИ, 14-летний подросток находил объявления о передаче котят в добрые руки, забирал животных, а затем убивал их, снимая все на видео. Фото тел животных подросток отправлял заводчикам.