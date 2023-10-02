В Москве на станции метро "Профсоюзная" после падения на пути погиб человек

Поезда не ходят от станции "Октябрьская" до станции "Новые Черемушки"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Человек погиб, упав на пути на станции метрополитена "Профсоюзная" в Москве, сообщили ТАСС в медицинских службах.

"На "Профсоюзной" на пути упал человек, он скончался от полученных травм", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили ТАСС, что на жесткий путь упала женщина. "Женщина погибла", - подтвердили в главке полиции.

Столичный Департамент транспорта уточнил, что из-за происшествия нет движения поездов от станции "Октябрьской" до "Новых Черемушек". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.