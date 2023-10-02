В Новгородской области вынесли приговор семерым экстремистам

Организатору назначили 11 лет колонии строгого режима

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 октября. /ТАСС/. Суд признал виновными семерых участников экстремистской организации "АУЕ" (запрещена в РФ), действовавшей в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба регионального СК.

"Доказательства, собранные следователем отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении организатора и шести участников ячейки экстремистской организации "АУЕ", действовавшей на территории исправительного учреждения строгого режима. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, осужденный Маслаков, отбывая наказание за особо тяжкие преступления в колонии в Новгородской области, с октября 2020 года по декабрь 2021 года организовал экстремистскую группу, в которую вовлек шестерых других осужденных. Они занялись криминальной пропагандой, вымогательством. Это было пресечено сотрудниками региональных управлений ФСБ, ФСИН и СК. Изъяты мобильные телефоны, банковские карты.

Суд назначил организатору 11 лет колонии строгого режима, пятерым другим от 2 до 6 лет колонии строго режима, еще один от уголовной ответственности был освобожден ввиду добровольного прекращения участия в деятельности ячейки. Приговор в силу пока не вступил.