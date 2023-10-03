Шторм "Коину" усилился до тайфуна и обрушится на Тайвань в среду

Его центр пересечет остров с востока на запад, после чего направится в сторону Гонконга и прибрежных китайских провинций Фуцзянь и Гуандун

ГОНКОНГ, 3 октября. /ТАСС/. Тропический шторм "Коину" усилился до тайфуна и в ночь на четверг ударит по Тайваню. Об этом сообщило Центральное метеорологическое управление острова.

Тайфун находится в 500 км к юго-востоку от Тайваня и движется в сторону острова. Скорость порывов ветра достигает 53 м/с.

По последним прогнозам метеорологов, "Коину" обрушится на юго-восточное побережье острова в ночь на четверг: более ранние оценки говорили о том, что он пройдет мимо Тайваня, через акваторию Лусонского пролива. Центр тайфуна пересечет остров с востока на запад, после чего направится в сторону Гонконга и прибрежных китайских провинций Фуцзянь и Гуандун.

Тропический шторм "Коину" образовался к востоку от Филиппин в субботу.