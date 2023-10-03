В полиции считают, что взрыв, произошедший рядом с Оксфордом, вызвала молния

Никто не пострадал

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Британская полиция считает, что взрыв, произошедший рядом с поселком Ярнтон в 6 км к северо-западу от Оксфорда, был вызван молнией. Как указывает местное полицейское управление на своей странице в X (ранее Twitter), в ходе ЧП никто не пострадал.

"Наши сотрудники находятся на месте пожара, произошедшего на территории предприятия по переработке отходов близ Ярнтона, графство Оксфордшир. Молния, предположительно, попала в цистерны с газом на территории предприятия во время непогоды, вызвав сильный пожар, - говорится сообщении. - Согласно имеющимся данным, никто не пострадал, однако на месте находятся сотрудники экстренных служб".

В целях обеспечения безопасности полицейские перекрыли шоссе A40, проходящее рядом с предприятием компании Severn Trent, специализирующейся на очистке воды, а также производстве биогаза из пищевых и растительных отходов. Местных жителей просят оставаться в своих домах, закрыв окна, и не пытаться приблизиться к месту пожара.

Яркое зарево пожара на фоне ночного неба видно за много километров от Ярнтона. Жители Оксфорда сообщали о громком взрыве и разместили в соцсетях видео, на которых видно поднимающееся к небу пламя.