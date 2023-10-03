Под Неаполем произошел второй самый мощный за последние 40 лет подземный толчок

Сообщается о мелких повреждениях зданий, но никто не пострадал

РИМ, 3 октября. /ТАСС/. Подземный толчок магнитудой 4,0 произошел под Неаполем, в зоне, которая известна как Флегрейские поля. Как сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии, очаг залегал на глубине 3 км. Подземный толчок ощутили в центре Неаполя, сообщает агентство ANSA, а также в окрестностях, где жители вышли на улицу.

Сообщается о мелких повреждениях зданий, однако никто не пострадал. Землетрясение такой магнитуды происходит во второй раз за последние дни. 27 сентября после почти двух месяцев сейсмический активности в районе Флегрейских полей произошел самый сильный за последние 40 лет подземный толчок магнитудой 4,2. Как пояснили корреспонденту ТАСС в Национальном институте геофизики и вулканологии после первого толчка, землетрясения являются следствием разрывов земной коры под давлением феномена, известного как брадисейсм. Он приводит к колебанию уровня моря, то есть уходу суши под воду или неожиданному возникновению холмов в низменностях. В свою очередь этот феномен стал следствием геологического формирования зоны под Неаполем, где 39 тыс. лет назад произошло извержение подводного вулкана. Последний раз наиболее ярко брадисейсм проявился в 1538 году, когда на месте озера возникла возвышенность. Феномены подъема уровня почвы были также зафиксированы в 1969-1972 годах и 1982-1984 годах, когда в некоторых местах подъем почвы достигал 2 м.

В последние недели Национальный институт геофизики и вулканологии фиксирует регулярную сейсмическую активность в этом районе. При этом колебания почвы происходят примерно на 15 мм в месяц с небольшим усилением в последние дни. Пока это не критические показатели, однако специалисты не в состоянии прогнозировать ни землетрясение, ни извержение, поскольку подводный вулкан остается действующим, поэтому и сохраняется брадисейсм. По предположениям экспертов, вероятно повторение процесса 1982-1984 годов. Худший вариант - повторение извержения. При этом в институте подчеркивают, что это никак не связано с Везувием, возвышающимся над Неаполем, который является совершенно иным типом вулкана и находится в состоянии покоя.

Сейсмоактивность в зоне Флегрейских полей, где фиксируются десятки толчков небольшой силы ежедневно, будет продолжаться. Специалисты указывают на потенциальные опасности в районе Флегрейских полей из-за густонаселенности территории. С 9 по 15 октября местные службы проводят учения по эвакуации и отработке планов действий в чрезвычайной ситуации с использованием системы предупреждения населения.