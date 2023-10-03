2 октября, 22:32

Сенатор штата Северная Дакота Ларсен погиб в авиакатастрофе со своей семьей

AP Photo/ Jack Dura
© AP Photo/ Jack Dura

Самолет разбился вскоре после взлета в штате Юта

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Сенатор штата Северная Дакота Даг Ларсен, его жена и двое детей погибли в авиакатастрофе. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Крушение самолета произошло в воскресенье в штате Юта, самолет разбился вскоре после взлета. Гибель Ларсена с семьей подтвердил лидер республиканского большинства в Сенате Дэвид Хог, направивший письмо коллегам по местному заксобранию.

"Сенатор Даг Ларсен, его жена Эми и их двое детей прошлым вечером погибли в авиакатастрофе в штате Юта. Они навестили семью в Скоттсдейле (штат Аризона - прим. ТАСС) и возвращались домой. Они остановились для дозаправки в Юте", - цитирует издание письмо Хога. 

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© Информационное агентство ТАСС
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