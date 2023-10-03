Жителя Камчатки за призывы к экстремизму лишили полученного гражданства РФ

Мужчина размещал в социальной сети призывы к насильственным действиям

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 октября. /ТАСС/. Житель Камчатки, бывший гражданин Украины, лишен российского гражданства на основании приговора за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности в отношении россиян. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

"В соответствии со ст. 22 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" заключением УМВД России по Камчатскому краю отменено решение УФМС России по Камчатскому краю о приеме злоумышленника в гражданство Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.

Правоохранителями установлено, что за полтора года мужчина неоднократно размещал во "ВКонтакте" призывы к насильственным действиям: расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти. Осужденный вступил в гражданство Российской Федерации в марте 2014 года, отказавшись от гражданства Украины.

Ранее аналогичная санкция была применена в отношении другого жителя региона, осужденного за публичные оправдание и пропаганду терроризма. В настоящее время оба осужденных отбывают наказание в исправительных колониях общего режима.