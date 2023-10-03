К югу Японии приближается тайфун "Коину"

По прогнозам японского метеорологического управления, он будет перемещаться вблизи отдаленных островов префектуры Окинава, после чего направится в сторону Китая

ТОКИО, 3 октября. /ТАСС/. Тайфун "Коину" приближается к территории префектуры Окинава на юге Японии. Об этом сообщило японское метеорологическое управление.

В настоящий момент тайфун находится в Тихом океане и движется в направлении северо-запада. Ожидается, что он будет перемещаться вблизи отдаленных островов Окинавы до 5 октября, после чего продолжит движение в сторону Китая. Скорость ветра в его центральной части составляет примерно 45 м/с с порывами до 65 м/с.

По данным ведомства, "Коину" способен вызвать оползни и повышение уровня морских волн, в связи с чем жителей префектуры призвали проявлять осторожность.