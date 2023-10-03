На Сахалине задержали браконьеров с трепангом на 7 млн рублей

У мужчин изъяли водолазное оборудование, резиновую лодку и автомобиль

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Пограничники задержали четырех жителей Корсаковского района на юге Сахалина с нелегально выловленным трепангом на сумму почти 7 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области.

"Задержаны с поличным четверо жителей Корсаковского района, которые водолазным способом добыли более 5 тыс. экземпляров трепанга дальневосточного. Все жизнеспособные гидробионты выпущены в естественную среду обитания. Сумма предотвращенного ущерба составила свыше 6,9 млн рублей", - рассказали в управлении.

По информации управления, у задержанных сахалинцев отсутствовали документы, подтверждающие законность добычи водных биоресурсов. У них изъято водолазное оборудование, резиновая лодка с руль-мотором и автомобиль, использовавшийся для перевозки трепанга.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ (браконьерство).