3 октября, 02:32

На станции под Красноярском произошел разлив ГСМ

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, причиной стало повреждение цистерны

КРАСНОЯРСК, 3 октября. /ТАСС/. Разлив дизельного топлива произошел на железнодорожной станции под Красноярском из-за повреждения цистерны. Об этом говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"На станции Красноярск-Восточный Красноярской железной дороги в Березовском районе Красноярского края при роспуске железнодорожных вагонов с сортировочной горки допущено их столкновение с повреждением котла железнодорожной цистерны и течью груза в виде дизельного топлива", - говорится в сообщении. Объемы разлитого топлива не уточняются.

Специализированные службы локализуют последствия, проводится сбор нефтепродуктов. Восстановлена герметичность цистерны. Задержек в движении поездов не допущено. Причины произошедшего устанавливаются. Транспортная прокуратура проводит проверку. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация