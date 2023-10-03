На станции под Красноярском произошел разлив ГСМ

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, причиной стало повреждение цистерны

КРАСНОЯРСК, 3 октября. /ТАСС/. Разлив дизельного топлива произошел на железнодорожной станции под Красноярском из-за повреждения цистерны. Об этом говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"На станции Красноярск-Восточный Красноярской железной дороги в Березовском районе Красноярского края при роспуске железнодорожных вагонов с сортировочной горки допущено их столкновение с повреждением котла железнодорожной цистерны и течью груза в виде дизельного топлива", - говорится в сообщении. Объемы разлитого топлива не уточняются.

Специализированные службы локализуют последствия, проводится сбор нефтепродуктов. Восстановлена герметичность цистерны. Задержек в движении поездов не допущено. Причины произошедшего устанавливаются. Транспортная прокуратура проводит проверку.