На Камчатке проверят информацию о загрязнении бухты Крашенинникова нефтепродуктами

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, специалисты отобрали пробы для лабораторных исследований

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 октября. /ТАСС/. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю отобрали пробы в бухте Крашенинникова, которая, по сообщениям в СМИ, загрязнена нефтепродуктами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"По информации, размещенной в средствах массовой информации, о наличии нефтяного пятна в прибрежной зоне водного объекта - бухта Крашенинникова в городе Вилючинск, управлением организован отбор проб для лабораторных исследований прибрежной морской воды на обобщенные и органолептические показатели", - сообщили в ведомстве.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно загрязнение прибрежной зоны бухты Крашенинникова в Вилючинске нефтепродуктами.

Бухта Крашенинникова - бухта на восточном берегу полуострова Камчатка. Расположена в южной части Авачинской губы между полуостровом Крашенинникова и материком. На ее берегу расположен ЗАТО Вилючинск - пункт базирования ТОФ России.