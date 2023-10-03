В Тюмени при пожаре в частном доме погибли два человека

ЧП произошло на Уральской улице

ТЮМЕНЬ, 3 октября. /ТАСС/. Два человека погибли в Тюмени при пожаре в жилом частном доме, следователями проводится проверка, сообщили в следственном управления СК по региону.

"Ночью в городе Тюмени по улице Уральской произошло возгорание частного деревянного жилого дома. После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела 45-летнего мужчины и 38-летней женщины без внешних признаков криминальной смерти. По данному факту следственным отделом по Калининскому АО Тюмень СУ СК РФ по Тюменской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По данным главного управления МЧС России по региону, пожар произошел в двухквартирном доме, в настоящее время он ликвидирован на площади 100 кв. м. К тушению привлекались 6 единиц техники и 21 человек личного состава главного управления МЧС по Тюменской области. Причина пожара устанавливается.