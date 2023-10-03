3 октября, 04:07
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли кассетными снарядами поселок в Брянской области

Группа ВК "Климово_32"/ ТАСС, архив
© Группа ВК "Климово_32"/ ТАСС, архив

По предварительной информации, пострадавших нет

ТАСС, 3 октября. Вооруженные силы Украины обстреляли кассетными боеприпасами поселок Климово Брянской области, повреждены несколько жилых домов. 

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Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксированы повреждения нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек", - написал он.

По словам губернатора, обследование территории поселка продолжается, оперативные и экстренные службы работают на месте. 

Теги:
УкраинаРоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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