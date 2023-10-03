ВСУ обстреляли кассетными снарядами поселок в Брянской области

По предварительной информации, пострадавших нет

ТАСС, 3 октября. Вооруженные силы Украины обстреляли кассетными боеприпасами поселок Климово Брянской области, повреждены несколько жилых домов.

Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксированы повреждения нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек", - написал он.

По словам губернатора, обследование территории поселка продолжается, оперативные и экстренные службы работают на месте.