В Приангарье осудили судоводителя, по вине которого погибли два человека

Он получил восемь лет лишения свободы условно

ТАСС, 3 октября. Суд приговорил водителя маломерного судна, по вине которого погибли два человека на Братском водохранилище, к восьми годам лишения свободы условно. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

"Собранные Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 263 УК РФ. <…> Приговором суда осужденному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что днем 13 июня 2022 года осужденный, будучи пьяным, управлял лодкой с тремя пассажирами на борту. Он не обеспечил их спасательными жилетами и допустил опрокидывание судна.

"В результате указанных противоправных действий фигуранта двое пассажиров судна утонули в водоеме, а лодка затонула", - пояснили в ведомстве.