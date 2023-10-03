В Днепропетровской области производственные объекты получили разрушения

По словам главы администрации региона Сергея Лысака, в результате возник пожар

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Производственные объекты разрушены в Павлограде Днепропетровской области, сообщил глава администрации региона Сергей Лысак.

По его словам, в городе повреждено промышленное предприятие, в результате возник пожар. "Есть разрушение производственных объектов", - написал он в своем Telegram-канале.

Также произошел пожар на предприятии в Днепре (ранее - Днепропетровск).

Ночью воздушная тревога продолжалась в Днепропетровской области около четырех часов, поступали сообщения о взрывах.