3 октября, 04:59
Военная операция на Украине

В Днепропетровской области производственные объекты получили разрушения

По словам главы администрации региона Сергея Лысака, в результате возник пожар

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Производственные объекты разрушены в Павлограде Днепропетровской области, сообщил глава администрации региона Сергей Лысак.

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По его словам, в городе повреждено промышленное предприятие, в результате возник пожар. "Есть разрушение производственных объектов", - написал он в своем Telegram-канале.

Также произошел пожар на предприятии в Днепре (ранее - Днепропетровск).

Ночью воздушная тревога продолжалась в Днепропетровской области около четырех часов, поступали сообщения о взрывах. 

Теги:
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