В Днепропетровской области производственные объекты получили разрушения

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Производственные объекты разрушены в Павлограде Днепропетровской области, сообщил глава администрации региона Сергей Лысак.
По его словам, в городе повреждено промышленное предприятие, в результате возник пожар. "Есть разрушение производственных объектов", - написал он в своем Telegram-канале.
Также произошел пожар на предприятии в Днепре (ранее - Днепропетровск).
Ночью воздушная тревога продолжалась в Днепропетровской области около четырех часов, поступали сообщения о взрывах.