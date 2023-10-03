МВД возбудило дело о мошенничестве при строительстве объектов Росатома под Красноярском

Размер ущерба составил 7 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 3 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении представителей специального научно-производственного объединения "Элерон" и директоров двух коммерческих фирм по факту мошенничества при строительстве объектов Росатома в Железногорске Красноярского края. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.

"УФСБ России по Красноярскому краю зафиксирован факт совершения региональными представителями акционерного общества "Федеральный центр науки и высоких технологий "Специальное научно-производственное объединение "Элерон" и директорами двух коммерческих фирм мошенничества в особо крупном размере при выполнении строительных работ по возведению объектов ГК "Росатом", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что по материалам ФСБ следственное управление МВД по ЗАТО Железногорск возбудило уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии ФСБ, директор и начальник производственно-диспетчерского отдела обособленного подразделения "Железногорск" НПО вступили в сговор с двумя бизнесменами и похитили деньги, предоставив подложные акты выполненных работ при исполнении госконтракта между "Элероном" и ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходам". Размер ущерба составил 7 млн рублей.