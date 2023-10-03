В Брянске школы и детсады получили сообщения о минировании

По адресам учебных учреждений направили службы жизнеобеспечения

БРЯНСК, 3 октября. /ТАСС/. Сообщения о минировании поступили во все школы и детские сады Володарского района Брянска, сообщили 3 октября в пресс-службе горадминистрации.

"Сегодня в 08:41 единая дежурно-диспетчерская служба города зафиксировала звонок о том, что на электронную почту Брянской городской администрации поступило сообщение о заминировании всех школ и детских садов Володарского района", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по адресам учреждений общего и дошкольного образования направили службы жизнеобеспечения.