В Якутии полицейские изъяли почти 18 кг природного золота у мужчины

Возбуждено уголовное дело

ЯКУТСК, 3 октября. /ТАСС/. Полицейские в Оймяконском районе Якутии задержали жителя Амурской области, в салоне автомобиля которого обнаружено и изъято почти 18 кг природного золота стоимостью 107 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале "МВД-медиа".

"В Оймяконском районе Республики Саха (Якутия) полицейские задержали ранее судимого жителя Амурской области. Он подозревается в незаконном обороте драгоценного металла. Автомобиль злоумышленника на федеральной автодороге "Колыма" в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия остановили сотрудники Госавтоинспекции. Поведение водителя показалось им подозрительным, в связи с чем они решили провести досмотр транспортного средства. В салоне автомобиля полицейские обнаружили и изъяли свертки с природным золотом", - говорится в сообщении со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По результатам исследования общий вес изъятого металла составил 17,87 кг, его примерная стоимость - более 107 млн рублей. Следователем отделения МВД России по Оймяконскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов). "В отношении фигуранта, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Изъятое золото будет обращено в доход государства", - отмечается в сообщении.