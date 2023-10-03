В Минске возбудили дело после проведенной за рубежом оппозиционной онлайн-акции

Подозреваемыми являются порядка 60 человек из числа организаторов марафона и их пособников

МИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении участников проведенного за рубежом онлайн-марафона по сбору средств в поддержку осужденных в Белоруссии оппозиционеров возбудили в Минске. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики в своем Telegram-канале.

"Возбуждено уголовное дело в отношении участников прямой трансляции под названием "Онлайн-марафон солидарности с политзаключенными "Нам не все равно", инициированного представителями так называемого объединенного переходного кабинета и руководителями иных экстремистских формирований", - отмечается в сообщении ведомства.

В МВД заявили, что "мероприятие, завуалированное под сбор средств для осужденных якобы по политическим мотивам белорусов, организаторы провели с целью привлечения денег для личной материальной подпитки". "По их заявлению, они получили более €500 тыс.", - уточнили в пресс-службе.

Следствие возбудило уголовное дело за финансирование экстремистской деятельности, максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде восьми лет лишения свободы. "Подозреваемыми являются порядка 60 человек из числа организаторов марафона и их пособников. В настоящее время проводится работа по установлению других лиц, спонсирующих деструктивные формирования", - отметили в МВД Белоруссии.