3 октября, 08:25

В Подмосковье неизвестные похитили 24 тонны индийского чая стоимостью 5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Полиция задержала одного из участников мошеннической схемы по хищению индийского чая при перевозке из Новороссийска в Подольск. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Как сообщила ТАСС начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, всего злоумышленники похитили 24 тонны товара стоимостью свыше 5 млн рублей.

По словам Петровой, во время транспортировки груза перевозчику позвонил неизвестный, который представился его нанимателем, и сказал, что груз нужно доставить в Дзержинский. Там товар перегрузили в другой автомобиль и увезли в Екатеринбург. Полицейским удалось задержать в Одинцовском городском округе мужчину, присутствовавшего во время погрузки товара. Он рассказал им, что знакомый предложил ему подзаработать и за 200 тыс. проконтролировать погрузку товара из одной машины в другую, а после расплатиться с водителями и грузчиками.

Полиция устанавливает всех участников мошеннической схемы, а также местонахождение похищенного товара. 

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