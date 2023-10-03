Суд признал виновным подрядчика по делу о гибели рабочих во время пожара на Ямале

Его приговорили к 3,5 года колонии-поселения

ТАСС, 3 октября. Суд на Ямале приговорил руководителя субподрядной организации к 3,5 года колонии-поселения по делу о гибели трех человек при пожаре в неэксплуатируемом корпусе железнодорожного вокзала в Новом Уренгое. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

"В Новом Уренгое мужчина признан виновным в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть трех человек. Выполняя свои обязанности, мужчина проявил преступную небрежность, позволив работникам ИП на время выполнения работ поселиться в помещении железнодорожного вокзала, находящегося на капитальном ремонте, и не являющегося пригодным для проживания граждан. <...> Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Осужденный осуществлял комплекс работ по монтажу и наладке силового электрооборудования на железнодорожном вокзале станции Коротчаево по договору субподряда, он представлял интересы своего знакомого индивидуального предпринимателя, также на него возложили ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности на объекте, уточнили в ведомстве.

Пожар произошел в подсобном помещении реконструируемого здания 22 декабря 2021 года в ночное время, его причиной стало замыкание электропроводки. При тушении обнаружили тела трех рабочих, один из которых являлся несовершеннолетним - 2004 года рождения. Как показала судебно-медицинская экспертиза, причиной смерти стало острое отравление окисью углерода. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трех рабочих на станции Коротчаево по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").