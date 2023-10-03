3 октября, 07:21

В Петровске в Саратовской области более 1,3 тыс. человек остались без газа

Это связано с неисправностью газорегуляторного пункта

САРАТОВ, 3 октября. /ТАСС/. Свыше 1,3 тыс. человек остались без газоснабжения в городе Петровске Саратовской области из-за неисправности газорегуляторного пункта (ГРП). Об этом сообщил глава района Александр Гречихо в своем Telegram-канале.

"По информации Петровского участка ПАО "Газпром газораспределение Саратовская область", в поселке Базарный Карабулак, из-за неисправности ГРП №15, где аварийно сработало предохранительное устройство, без газоснабжения сегодня утром остались жители микрорайона бывшего военного городка - это 670 абонентов 8 многоэтажек <…>, в которых проживает 1 361 человек, в том числе 340 детей", - написал глава района.

По его словам, специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. 

Теги:
РоссияСаратовская область
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