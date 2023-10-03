3 октября, 07:33
Военная операция на Украине

В Белгородской области за сутки зафиксировали порядка 70 прилетов со стороны ВСУ

Поврежден частный дом

БЕЛГОРОД, 3 октября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 70 боеприпасов, поврежден частный дом. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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"В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попало село Козинка - установлено семь прилетов. Никто не пострадал. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома. По окраинам сел Дроновка и Новостроевка-Вторая выпущено четыре и восемь минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - написал он.

В Белгородском районе, по словам губернатора, 2 октября по селу Щетиновка ВСУ выпустили пять артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка - три. В селе Ерик был сбит БПЛА противника.

В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину поселка Прилесье - зафиксировано 37 прилетов. По окраине села Вязовое было выпущено три артиллерийских снаряда. В Шебекинском округе в понедельник по селу Муром и хутору Марьино ВСУ выпустили один и два минометных снаряда соответственно. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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