В Астрахани задержали возможных поджигателей зданий культурного наследия

Причастным может грозить лишение свободы на срок до одного года

АСТРАХАНЬ, 3 октября. /ТАСС/. Астраханская полиция задержала предполагаемых виновников пожаров в зданиях, являющихся объектами культурного наследия (ОКН), которые произошли в Астрахани в начале сентября. Причастным может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции Ленинского района были установлены и задержаны возможно причастные к инцидентам граждане. Один из них был извлечен пожарным расчетом непосредственно из горящего здания. В полиции астраханец 1966 года рождения и уроженец Республики Узбекистан 1973 года рождения сообщили, что находились в сгоревших нежилых зданиях, каждый в свое время и раздельно, где употребляли алкогольную продукцию и курили. Причиной возгорания в обоих случаях стали, по их словам, непотушенные окурки", - сообщили в ведомстве с уточнением, что оба мужчины не имеют постоянного места жительства и временно проживали в этих домах.

Собеседник агентства уточнил, что в соответствии со статьей 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) за уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. В настоящее время материалы направлены в прокуратуру для определения подследственности и дальнейшего его направления в орган дознания.

Историческая часть Астрахани представляет собой застройку купеческими домами XIX - начала ХХ веков. Со ссылкой на прокуратуру региона сообщалось, что менее чем за месяц в Астрахани произошли пожары в нескольких зданиях, относящихся к ОКН регионального значения. 5 сентября произошло возгорание ранее расселенных домов по ул. Адмиралтейской, 52/2, построенного до 1884 года, а 7 сентября - по ул. Куйбышева, 38/7 (год постройки - вторая половина XIX века).

Ранее со ссылкой на областные власти сообщалось, что в связи с участившимися пожарами в центре Астрахани проведут анализ состояния старинных зданий, являющихся объектами культурного наследия и преобладающих в застройке исторической части города. В регионе зарегистрировано около 900 ОКН регионального и федерального значения. Областные власти планируют направить в рамках госпрограммы по развитию культуры в регионе до 2030 года 22,2 млрд рублей. Мероприятия также включают обеспечение сохранности ОКН.