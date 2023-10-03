СМИ сообщили о расстреле военнослужащим ВСУ двух сослуживцев в центре Киева

Пострадавшие погибли, сообщает издание "Страна"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Военнослужащий украинской армии расстрелял в центре Киева двух своих сослуживцев из табельного автомата Калашникова и скрылся с места преступления, но позднее его задержали. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сегодня около 01:30 на улице Лаврской [в Печерском районе Киева] между военнослужащим ВСУ Константином Кирияченко и двумя другими военными возник конфликт, в ходе которого Кирияченко из своего табельного автомата Калашникова расстрелял двух военных. Пострадавшие скончались на месте происшествия", - цитирует издание свой источник.

Отмечается, что после этого Кирияченко попытался скрыться, но спустя два часаего задержали. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно информации "Страны", возбуждено уголовное дело, Кирияченко грозит до 15 лет лишения свободы.