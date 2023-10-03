Ребенку в Югре присудили 250 тыс. рублей компенсации за травмы от укусов собаки

Трехлетний мальчик был госпитализирован и проходил лечение

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 октября. /ТАСС/. Суд по иску прокурора обязал жителя Ханты-Мансийского автономного округа выплатить 250 тыс. рублей компенсации морального вреда трехлетнему ребенку, который получил серьезные травмы от укусов его собаки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Суд по иску прокурора взыскал с владельца собаки, покусавшей трехлетнего ребенка, 250 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на мальчика в Ханты-Мансийске напала соседская собака, проникшая на чужой участок. В результате ребенок получил серьезные травмы, был госпитализирован и проходил лечение. "По закону выгул домашних животных должен осуществляться с обеспечением безопасности других граждан, животных и имущества", - добавил собеседник ТАСС.