Жителя Казани обвинили в подготовке диверсии на полигоне танкового училища

По версии следствия, мужчина планировал поджечь боевые машины и станцию связи в поселке Большие Дербышки

КАЗАНЬ, 3 октября. /ТАСС/. Следователи Татарстана возбудили новое уголовное дело о подготовке диверсии в отношении 29-летнего Сергея Новикова, предполагаемого участника признанной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По версии следствия, с июня по июль 2023 года Новиков планировал поджечь боевые машины на полигоне Казанского высшего танкового командного училища и станцию связи в поселке Большие Дербышки. "В качестве орудия совершения преступления приобрел 14,5 л керосина, которые перевез на территорию оврага, расположенного в 400 м от улицы Мирхайдара Файзи, где их прятал для дальнейшего использования в качестве горючий смеси при подготовке диверсии", - говорится в сообщении.

Кроме того, как утверждает следствие, Новиков неоднократно проникал на территорию полигона, с целью выявления режима охраны. Следователи возбудили уголовное дело по двум эпизодам ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (подготовка диверсии).

В июле Советский суд Казани отправил Новикова в СИЗО по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

В марте 2023 года Верховный суд РФ признал террористической украинскую организацию "Легион "Свобода России".