Гражданка КНР пыталась вывезти через благовещенскую таможню золотые слитки

Она призналась, что планировала изготавливать из них ювелирные изделия

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 октября. /ТАСС/. Китаянка пыталась вывезти из Амурской области через благовещенскую таможню золотые слитки на общую сумму 2,2 млн рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

"Золотые слитки спрятала в нижнем белье гражданка Китая при выезде из Благовещенска. Незаконный вывоз драгметаллов на 2,2 млн рублей предотвратили дальневосточные таможенники. На одной из пассажирок сработала рамка металлодетектора", - говорится в сообщении.

Таможенники провели личный досмотр и обнаружили два золотых слитка с отлитым изображением китайского иероглифа. Экспертиза показала, что слитки изготовлены из золота и серебра общим весом более 400 г. Женщина призналась, что спрятала слитки намеренно, в Китае планировала изготавливать ювелирные изделия.

Возбуждено уголовное дело. Иностранке грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.