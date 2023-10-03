В Москве мужчину задержали за кражу статуэток скульптора Нины Малышевой

Владелец статуэток планировал передать их в московский музей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в краже коллекции фарфоровых статуэток скульптора-керамиста Нины Малышевой стоимостью более 30 млн рублей из квартиры ее внука в Москве, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативниками уголовного розыска отдела МВД России по столичному району Беговой по горячим следам задержан 20-летний житель столицы. Он подозревается в краже предметов искусства на сумму более 30 млн рублей", - сказала она.

По словам Волк, в столичную полицию обратился проживающий в США профессор Джорджтаунского университета, выходец из России. Он сообщил, что из его московской квартиры совершена кража. "Среди похищенного ценная семейная коллекция статуэток из фарфора, создателем которых была его бабушка - известный советский скульптор-керамист Нина Малышева. Эти статуэтки профессор планировал передать в московский музей", - добавила представитель ведомства. Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался сын женщины, которая присматривала за квартирой.

Как отметила Волк, задержанный успел продать похищенное. Полицейские выяснили, что коллекция находится в одном из столичных аукционных домов, и изъяли ее. Предметы искусства будут возвращены законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый помещен под домашний арест.

Нина Малышева - советский скульптор-фарфорист. Родилась в 1914 году в городе Орле. Почти всю жизнь проработала на Дулевском фарфоровом заводе в Подмосковье. Одной из главных тем творчества Малышевой было материнство и детство. Среди ее известных работ статуэтки "Маникюр" ("Сплетницы"), "Телефонный разговор", "Заблудились", "Прогулка", "Песня дружбы", "Юная балерина". Малышева принимала участие во всесоюзных и международных выставках, ее работы хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, музее Дулевского фарфорового завода, Луганском областном художественном музее и других галереях.