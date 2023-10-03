В поселке Приокский в Рязанской области произошел пожар в кафе

Пострадавших нет

ТАСС, 3 октября. Пожар произошел 3 октября утром в кафе в поселке Приокский Рязанской области, площадь возгорания составила порядка 200 кв. м. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 07:49 поступило сообщение о загорании кафе в Касимовском районе в поселке Приокский. В 09:45 - ликвидация открытого горения предварительно на площади 195 кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет. "На месте работают 5 единиц техники, 15 человек личного состава", - добавили в ведомстве.