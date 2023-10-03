В заброшенном здании Барнаула мужчина задушил женщину

Затем он спрятал тело

БАРНАУЛ, 3 октября. /ТАСС/. Ранее судимый мужчина задушил женщину, а затем спрятал тело в заброшенном здании Барнаула. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

"Мужчина руками сдавил шею знакомой и стал душить. Убедившись, что потерпевшая перестала подавать признаки жизни, злоумышленник совершил глумление над ее телом, а затем сбросил его в подпольное помещение, после чего скрылся с места преступления. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сообщают в ведомстве.

Тело 43-летней погибшей было найдено в одном из заброшенных зданий города. Как сообщают местные СМИ, труп обнаружили подростки, которые и сообщили о находке в социальных сетях.

Отмечается, что мужчина уже был ранее судим за убийство. Также известно, что подозреваемый встретился в заброшенном здании с женщиной для распития спиртных напитков. В данный момент следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.