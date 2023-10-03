В ДНР нашли цех "Азова" по производству взрывных устройств

Подходы к цеху были тщательно заминированы, но саперы Росгвардии обнаружили взведенные гранаты с растяжками и обезвредили их

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Цех полка "Азов" (запрещенная в России террористическая организация) по производству взрывных устройств обнаружили в Донецкой Народной Республике.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Росгвардии, находку сделали сотрудники ведомства и военной контрразведки. В цеху производили взрывные устройства, которые невозможно обезвредить, отметили в ведомстве.

Цех размещался в жилом доме. Подходы к нему были заминированы гранатами с растяжками, их удалось обезвредить саперам Росгвардии. В цеху нашли станки и инструменты для изменения конструкции боеприпасов и маскировки под бытовые предметы. Также там удалось обнаружить более полутонны крупнокалиберных боеприпасов, выстрелов к гранатомету, мин, взрывателей, а также порох и другие взрывчатые вещества в пластиковых бутылках, военную форму ВСУ и нацгвардии Украины, символику "Азова и переданные Германией танковые комбинезоны.