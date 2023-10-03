3 октября, 08:23
Военная операция на Украине

При обстреле Ясиноватой в ДНР ранен мужчина

Пострадавший 1958 года рождения

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Мужчина получил ранение при обстреле Ясиноватой ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.

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"В результате очередного обстрела ВФУ [вооруженными формированиями Украины] Ясиноватой ранение получил мужчина 1958 года рождения", - написал он.

Как сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за утро 3 октября ВСУ выпустили по Ясиноватой 15 снарядов калибра 155 мм. 

Теги:
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