При обстреле Ясиноватой в ДНР ранен мужчина

Пострадавший 1958 года рождения

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Мужчина получил ранение при обстреле Ясиноватой ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.

"В результате очередного обстрела ВФУ [вооруженными формированиями Украины] Ясиноватой ранение получил мужчина 1958 года рождения", - написал он.

Как сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за утро 3 октября ВСУ выпустили по Ясиноватой 15 снарядов калибра 155 мм.