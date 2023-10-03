Жительницу Мурома оштрафовали за танцы на Мемориале Победы

Сумма штрафа составила 30 тыс. рублей

ТАСС, 2 октября. Суд оштрафовал на 30 тыс. рублей жительницу города Мурома Владимирской области, устроившую танцы на мемориале в честь павших воинов. Ее признали виновной в мелком хулиганстве, сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

"38-летняя жительница Мурома признана виновной в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). <...> Ей назначено наказание в виде административного штрафа в 30 тыс. рублей", - сообщили в Муромском городском суде.

Установлено, что 28 сентября женщина разместила на своей странице во "ВКонтакте" видеозапись, на которой она под музыку из фильма "Список Шиндлера" танцевала на Мемориале Победы "Неизвестному солдату. Вечный огонь". Как пояснили в пресс-службе, тем самым женщина распространила в интернете данные, оскорбляющие общественную нравственность, и выразила неуважение к обществу.

В ходе рассмотрения дела гражданка признала вину, в содеянном раскаялась. Судом при назначении наказания учтено наличие у женщины на иждивении несовершеннолетнего ребенка, принесение публичных извинений в социальной сети.