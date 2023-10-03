3 октября, 08:18

Мосгорсуд оставил в СИЗО жителя Крыма, обвиняемого в госизмене

Материалы дела Андрея Наухацкого засекречены

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под стражей гражданина России Андрея Наухацкого, который ранее был задержан ФСБ по обвинению в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу Наухацкого А. В. и постановил оставить решение о мере пресечения обвиняемого без изменения, а его жалобу - без удовлетворения", - сказали в суде. Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал его по обвинению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Суть обвинений в отношении Наухацкого не раскрывается, материалы его дела засекречены.

Согласно данным ФНС, Андрей Наухацкий до марта 2020 года имел статус индивидуального предпринимателя, был зарегистрирован в селе Межводное Черноморского района Крыма. Он занимался частной детективной деятельностью. Если его признают виновным, ему грозит до 20 лет заключения. 

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