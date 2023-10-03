В Сочи обнаружили самый крупный за историю нацпарка тайник с оружием браконьеров

Это произошло в ходе рейда по Верхнесочинскому лесничеству Краснодарского края

КРАСНОДАР, 3 октября. /ТАСС/. Схрон с оружием и патронами, а также место ночевки браконьеров обнаружили сотрудники оперативной группы в ходе рейда по Верхнесочинскому лесничеству Краснодарского края, находка стала самой крупной за всю историю нацпарка. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

"Сотрудники оперативной группы в ходе рейда по Верхнесочинскому лесничеству обнаружили балаган для ночевки, вышку для выслеживания дичи. Под полом был тщательно замаскирован тайник с оружием и патронами. Четыре единицы гладкоствольного и одно нарезное оружие были готовы для использования. Эта находка незаконного оружия стала крупнейшей за всю историю Сочинского национального парка", - говорится в сообщении.

Никаких документов, указывающих на собственников ружей, обнаружено не было. Сотрудниками оперативной группы составлены протоколы, оружие изъято и передано в УВД по городу Сочи.

Как уточнили в пресс-службе нацпарка, сезон охоты в этом году не открывали по решению руководства. "Проводя эти мероприятия, мы следуем одной главной задаче - сохранение биоразнообразия. <…> Прежде чем разрешать добывать птицу, надо провести исследование - выяснить численность той же перепелки, получить заключение о состоянии популяции. И только потом принимать решение, стоит ли разрешать путем охоты регулировать численность", - привели в сообщении слова и.о. директора Сочинского национального парка Сергея Шевелева.

В настоящее время охотничьи угодья на территории нацпарка, ранее выделявшиеся под отстрел дичи, охраняются госинспекторами Кавказского заповедника и сотрудниками правоохранительных органов. Контроль на основных подъездных путях в Лазаревском районе будет продолжаться до первого снега, уточнили в пресс-службе.

С начала года в Сочинском нацпарке составили 310 протоколов об административных правонарушениях. За июль 2023 года зафиксировали 340 административных нарушений. Изъято 9 единиц оружия, отметили в пресс-службе природной территории.