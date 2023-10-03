Грузовик с военными США перевернулся на Аляске во время учений

Два человека погибли, еще 12 пострадали

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Двое американских военнослужащих погибли, 12 получили травмы в результате аварии с участием грузовика, перевозившего военных к месту проведения учений на Аляске. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на командование армии (сухопутных войск) США на Аляске.

По этим данным, транспортное средство, используемое для перевозки личного состава, направлялось к месту проведения учений в местности Салча из Фэрбенкса, где базируются военнослужащие.

Как уточнил представитель аляскинского командования Джон Пеннелл, в машине находились 17 солдат. По его словам, примерно в 11:00 по местному времени (22:00 мск) водитель транспортного средства не справился с управлением, и машина перевернулась.

Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия, затем они были доставлены в больницы, в том числе санавиацией. Двое военнослужащих погибли. "Вся 11-я воздушно-десантная дивизия скорбит по этим двум солдатам, двум молодым людям, которых мы потеряли", - заявил Пеннелл.