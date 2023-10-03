Росприроднадзор подал иск к "Концессиям водоснабжения" Волгограда на 547 млн рублей

Суть претензий не уточняется

ВОЛГОГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям подало иск к волгоградскому ООО "Концессии водоснабжения" на сумму более 547 млн рублей. Информация размещена на сайте Арбитражного суда региона.

"Сумма исковых требований 547 704 454,84 [рублей]", - говорится в карточке дела. В настоящее время суть претензий Роспотребнадзора к "Концессиям водоснабжения" не уточняется.

В феврале 2022 года в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям сообщали, что компания "Концессии водоснабжения" в Волгограде причинила водным объектам ущерб на сумму около 550 млн рублей. Установлено превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ при сбросе сточных вод в Волгу. Кроме того, в августе 2023 года уголовное дело возбудили в Волгограде по факту загрязнения почвы из-за прорыва канализационного коллектора ООО "Концессии водоснабжения", в результате чего природе был нанесен ущерб на 4,7 млн рублей. Разлив канализационных стоков на площади 504 кв. м зафиксировали в Советском районе города у остановки общественного транспорта "Волгоградский государственный университет".