В Самаре вынесли приговор капитану перевернувшегося судна, где погиб человек

Его приговорили к трем годам условно

ТАСС, 3 октября. Суд в Самаре приговорил к трем годам условно капитана судна на воздушной подушке "Нептун-7", допустившего его затопление, в результате чего погиб человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"Самарским районным судом г. Самары вынесен приговор в отношении капитана судна. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). <…> Суд согласился с предложенной государственным обвинителем квалификацией действий подсудимого и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении.

Установлено, что в апреле 2022 года капитан судна на воздушной подушке "Нептун-7" с 11 пассажирами на борту выполнял рейс по Волге при неблагоприятных погодных условиях. "Нарушение капитаном правил судовождения и скоростного режима движения, а также воздействие попутно-бокового ветра и волн повлекли опрокидывание судна. Капитан эвакуацию пассажиров и членов экипажа не организовал и покинул судно одним из первых", - говорится в сообщении.

В результате происшествия один пассажир утонул, а судовладельцу и имуществу пассажиров причинен ущерб на сумму более 10 млн рублей.

Отмечается, что капитаном судна добровольно компенсирован ущерб, причиненный пассажирам на сумму 465 тыс. рублей. Суд удовлетворил исковые требования пассажиров еще на 140 тыс. рублей. "Исковые требования судовладельца в размере 10,3 млн рублей подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства", - говорится в сообщении.