3 октября, 09:23

В Курской области возбудили дело по факту гибели при пожаре инвалида и двух детей

Женщина с инвалидностью приходилась тетей погибшим детям

КУРСК, 3 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в жилом доме в селе Дерюгино Курской области, в результате которого погибли женщина с инвалидностью и двое малолетних детей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Железногорским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры региона, женщина была инвалидом и приходилась тетей погибшим детям. Как отметили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Курской области, по предварительной версии, пожар произошел в результате короткого замыкания электропроводки. 

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