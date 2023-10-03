3 октября, 09:39

Обвинение просит до пяти лет юноше по делу о подготовке нападения на нижегородскую школу

Сторона защиты не согласна

ТАСС, 3 октября. Гособвинитель попросил назначить 4 года 11 месяцев колонии общего режима 18-летнему Александру Огородникову, обвиняемому в подготовке к нападению на школу в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС сообщил адвокат Огородникова Иван Трунов.

"[Гособвинение запросило] 4 года 11 месяцев. <…> Он был несовершеннолетний, общий режим у них идет", - сказал Трунов.

Собеседник агентства уточнил, что сторона защиты не согласна с позицией обвинения. "Просим оправдать его", - добавил адвокат.

В январе 2022 года в Нижнем Новгороде задержали трех молодых людей по подозрению в планировании вооруженного нападения на школу. В ходе расследования уголовного дела судебно-психиатрическая экспертиза признала двух фигурантов невменяемыми. В отношении третьего - Александра Огородникова - уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а", "в", "е", "ж", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к совершению убийства более двух лиц, малолетнего, общеопасным способом, группой лиц, из хулиганских побуждений").

Ранее адвокат Огородникова сообщил, что его подзащитный частично признает свою вину. 

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