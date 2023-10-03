В Череповце восстановили подачу тепла и воды после поломки котла

Руководство города решает с компанией "Газпром теплоэнерго Вологда" вопрос надежности теплоснабжения города

ТАСС, 3 октября. Коммунальщики восстановили подачу тепла и горячей воды в Заягорбский район (Заречье) города Череповца Вологодской области, которую пришлось временно прервать из-за поломки единственного рабочего котла, сообщили ТАСС в администрации города.

"Теплоснабжение и горячее водоснабжение полностью восстановлено в Заречье. Подачу возобновили еще вчера вечером, как обещали. Затем управляющим компаниям потребовалось время на подключение объектов", - сообщили ТАСС в администрации во вторник.

При этом руководство города решает с компанией "Газпром теплоэнерго Вологда" вопрос надежности теплоснабжения города и в особенности Заречья: единственный действующий котел в котельной №2 может не выдержать пиковые нагрузки зимой, а дублирующий котел находится на капитальном ремонте. Сроки его завершения не называются.

"Газпром теплоэнерго Вологда" с головным офисом в Череповце обеспечивает теплом и горячей водой весь Череповец, а также занимается реконструкцией котельных и сетей по договору концессии, заключенному ранее сроком на 30 лет.

В зону отключения попали 411 многоквартирных домов, 11 школ и 25 детских садов. В Череповце на этой неделе температура по ночам - плюс 7-9 градусов, днем - до 13 градусов тепла.